Op blind date in het Groninger Museum: 'Maar helemaal anoniem is het niet'

Ben je nog vrijgezel en daarnaast ook geïnteresseerd in kunst en cultuur? Dan biedt Kunstspot uitkomst. Het kunstplatform in Stad organiseert in de eerste week van februari blind dates in het Groninger Museum.

De tentoonstelling De Romantiek in het Noorden – van Friedrich tot Turner in het museum was aanleiding voor het initiatief, legt Kunstspot-projectleidster Marjolein van der Meer uit.

'Tijdens een redactievergadering besloten we om over de tentoonstelling te schrijven. Toen kwam één van de redacteuren met het idee om een blind date te organiseren. Dat plan is vervolgens verder uitgewerkt', vertelt ze.

Perfecte matches

Uit alle kandidaten die zich aanmelden, probeert het Kunstspot-team perfecte matches te zoeken. 'Het winnende koppel kan de tentoonstelling in het Groninger Museum bezoeken. Daarna kan er lekker nageborreld worden in het museumcafé.'

Vrijgezellen in Groningen kunnen zich vóór 1 februari aanmelden door een mailtje naar Kunstspot te sturen. 'We zijn benieuwd naar de leeftijd, interesses en beschikbaarheid van deelnemers. En of ze met een man of vrouw willen daten, natuurlijk', lacht Van der Meer. 'Iedereen in Groningen kan meedoen, jong of oud, het maakt allemaal niet uit.'

Interview

'Maar helemaal anoniem is het daten niet', zegt de projectleidster lachend. 'Het winnende koppel wordt op de foto gezet. Na de date interviewt één van onze redacteuren het koppel over de date en wat ze van de tentoonstelling vonden. Dat artikel plaatsen we op Valentijnsdag.'

Kandidaten die zich aanmelden, krijgen van Kunstspot een mailtje of ze gekoppeld worden. En zo ja, met wie.

