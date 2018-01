Mahi en Van Weert staan aan de aftrap tegen Heracles Almelo

Mimoun Mahi keert terug in de basis bij FC Groningen voor het thuisduel met Heracles Almelo. Ook Tom van Weert verschijnt aan de aftrap.

De rentree van Mahi gaat ten koste van Juninho Bacuna. Jesper Drost neemt zijn positie op '10' over. Ritsu Doan (links) en Mahi (rechts) bezetten de flanken. Het piepjonge controlerende duo Tom van de Looi (18) en Ludovit Reis (17) krijgt wederom het vertrouwen. Voorin krijgt Van Weert de voorkeur boven Lars Veldwijk.



Trainer Ernest Faber kan beschikken over een fitte selectie. Kasper Larsen deed vorige week speeltijd op in Jong FC Groningen. Hij doorstond deze test goed en is zaterdagavond inzetbaar.



Heracles Almelo staat één plek boven de FC. De Almeloërs hebben een puntje meer. Eerder dit seizoen verloor FC Groningen met 2-1 in Almelo. Veldwijk maakte vanaf de stip de enige Groningse treffer.

Vaak een Groninger zege

Een bezoek aan Groningen loopt voor Heracles meestal slecht af. In liefst 76 procent van de ontmoetingen in Stad trok de FC aan het langste eind. Vorig jaar werd het 0-0. De zeven edities daarvoor werden gewonnen. Opvallend: van die zeven keer werd het vier keer 2-1.

Hoe zit het met de vorm?

FC Groningen verloor de laatste zes duels slechts één keer, namelijk op bezoek bij Excelsior. Tegen ADO Den Haag (0-3) en Sparta (4-0) werd gewonnen. De wedstrijden tegen PSV (3-3), Roda JC (2-2) en Willem II (1-1) eindigden in een gelijkspel.

Heracles won in dezelfde periode slechts één keer. Alleen tegen Sparta werd gewonnen. Bij FC Utrecht werd een puntje gepakt. De overige vier duels gingen verloren.

FC Groningen Live

FC Groningen- Heracles Almelo is zaterdagavond live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 18.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen - Heracles Almelo begint zaterdagavond om 18.30 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Warmerdam; Reis, Van de Looi; Mahi, Drost, Doan; Van Weert.