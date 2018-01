Groningse triltafel is uniek in Nederland

In het gebouw van innovatiecentrum BuildinG op Zernike in Groningen is vrijdagochtend een triltafel gepresenteerd waarop bevingen worden gesimuleerd.

Met de overdracht van de trilplaat begint het onderzoekstraject van TNO naar effectieve testmethoden voor bouwtechnische maatregelen in het aardbevingsgebied.

'Deze triltafel is uniek in Nederland', stelt Joram Nauta van TNO. 'Ook de schaal en de precisie zijn uniek. Er bestaan wel heel grote triltafels in het buitenland, maar dan ben je drie maanden aan het opbouwen en twee weken aan het opruimen. Hier kun je snel en gericht testen uitvoeren om te bepalen of een maatregel effectief is.'

Aardbevingen simuleren

Op de triltafel van twee bij drie meter simuleren onderzoekers trillingen die het gevolg zijn van aardbevingen door gaswinning. Specifieke materialen, constructies en verbindingen waar nu nog geen of onvoldoende kennis over bestaat, kunnen nu in de regio zelf worden getest en daarmee snel toegepast.

'Op de trilplaat kun je een gewicht tot tien ton versnellen en meerdere kleine of grotere bevingen achter elkaar afspelen', aldus Nauta. 'Dat is heel interessant, want daarmee kun je het gedrag van allerlei materialen testen. Door onzekerheden weg te nemen over het gedrag van materialen onder dynamische belastingen, kunnen we beter berekenen welke maatregelen de veiligheid van bewoners werkelijk verhogen.'

Bedrijven testen producten

Volgens directeur Rolf Koops van BuildinG komt er met de triltafel een breed palet aan testfaciliteiten beschikbaar voor het regionale bedrijfsleven. 'Bij BuildinG kunnen zij terecht om vakkundig en snel hun productinnovaties te testen, maar ook om deze te demonstreren aan de inwoners van het gebied.'

Lees ook:

Bouwkundige snufjes voor aardbevingsgebied straks op Zernike getest