Rijkswaterstaat: nog geen nieuwe voorlichtingscampagne A7

De recente reeks ongelukken op de A7 tussen Marum en Groningen zijn voor Rijkswaterstaat voorlopig geen reden voor een nieuwe veiligheidscampagne.

De afgelopen jaren voerden politie, Justitie en Rijkswaterstaat meerdere campagnes - A7 Veilig (in 2012 en 2013) en A7 Attent (in 2017) - om het aantal ongevallen terug te dringen. Aan de voorlichtingscampagnes werden ook intensieve politiecontroles gekoppeld. Zo zette de politie vorig jaar een rijdende camper in om bestuurders te betrappen op telefoongebruik achter het stuur.

Niet afwijkend

Volgens Rijkswaterstaat blijkt uit de voorlopige cijfers niet dat het aantal ongelukken op het traject zorgwekkend is gestegen. 'De cijfers van november en december 2017 zijn nog niet bekend, maar als we de lijn van de eerste tien maanden van dat jaar doortrekken, zien we dat het aantal ongelukken waarschijnlijk gelijk blijft of licht stijgt ten opzichte van 2016', zegt woordvoerder Baudina Schaafsma.

Rijkswaterstaat wil de ongevalcijfers niet delen zolang ze nog niet officieel zijn. Dat gebeurt pas eind dit jaar.

Rijgedrag en afleiding

Wat de wegbeheerder wel opvalt, is dat auto's op het traject vaak dicht op elkaar rijden. 'Dat heeft niet zozeer te maken met de drukte, maar vooral met rijgedrag', zegt Schaafsma.

'Er is sprake van bumperkleven. En automobilisten zijn bezig met andere dingen, met hun telefoon, zo bleek vorig jaar tijdens A7 Attent. Als je dan even bent afgeleid, zit je zo bovenop een andere auto.'

Borden

Rijkswaterstaat zegt de verkeersveiligheid op de A7 te blijven volgen, samen met politie en Justitie. 'En de politie blijft natuurlijk controleren. Maar er komt voorlopig geen grote campagne zoals A7 Attent. Of er borden komen? Dat nemen we mee.'

Lees ook:

- 'Automobilisten, wees alert in de ochtendspits!'

- Politie niet tevreden: bestuurders A7 blijven met de telefoon bezig