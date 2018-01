Hoofdsponsor wordt nu ook hoofdtrainer bij vv Nieuweschans

Hij is al hoofdsponsor van zowel vv Nieuweschans als SV Drieborg, maar Bert Stuut haalt nu ook zijn trainersjas weer uit de kast. In het komende voetbalseizoen is hij de technische man in Bad Nieuweschans in de zondag vijfde klasse.

'Ja man, geweldig toch?', zegt Stuut. 'Die twee dingen moet je wel los van elkaar zien, want ik ben sponsor om die clubs te ondersteunen en in stand te houden. Een beetje vanuit sociale betrokkenheid. En training geven is een grote passie van me. De afgelopen jaren had ik er geen tijd voor door mijn werk. Nu wel, ik heb er zin in!'

Positieve reacties

De benoeming van Stuut zorgt voor vele positieve reacties in het voetbalwereldje. 'Ha, Abel Boels van SV Mussel stuurde mij vanmorgen al een berichtje. Dus de eerste oefenwedstrijd voor komend seizoen staat alweer gepland. Ook Joop Gall stuurde een berichtje, heel leuk. Hij vroeg of ik nog een assistent nodig heb, haha!'

Kriebelen

Stuut was een aantal jaren als begeleider actief bij het tweede elftal van BV Veendam en was daarna jeugdtrainer bij Westerlee. 'En vorig jaar viel ik als trainer nog in bij het eerste van PJC in Nieuwe Pekela. Toen begon het weer te kriebelen.'

Stuut heeft in elk geval ambities met de voetbalvereniging uit Nieuweschans. 'Het is een ploeg met ruwe diamantjes. Daar willen we met elkaar wat van maken. Ik ga voor de bovenste drie plaatsen.'

Voetbalpotentie

De supermarktondernemer heeft onder zijn personeel in elk geval voldoende voetbalpotentie. 'Er werken zeven jongens bij mij, die allemaal voetballen. Bij Westerlee, bij BATO, bij Drieborg... Of ze nu moeten overstappen? Haha, nee hoor, ze hebben een eigen keuze. Ik jaag niet achter spelers aan. Maar dat is toch mooi? Ik heb bijna een elftal bij me aan het werk.'

