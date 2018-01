Twij Deuntjes met een ode aan Eddy Koekkoek

De muzieklijst van zondag 21 januari:

Twij Deuntjes 21 januari 2018

Eddy Koekkoek – Ik ben er even niet

Eddy Koekkoek – Peperstraat

Eddy Koekkoek – De nacht

Eddy Koekkoek – Kermis op de hoogte

Nick Keir – The heron

Gert Vlok Nel - Beautiful in Beafort wes

Eddi Reader – Hello in there

Harry Niehof - Tussen naacht en dag

Surpluz – Laat ons drinken

Daniël Lohues - Liek veur de kop

Väsen – Ipa Gubben

Twijde uur:

Fries Wolma - Noakend in de regen

Jan Henk de Groot - Bonney

Eddy Koekkoek - Zalstoe altied bie mie blieven

Tide Lines – Co-thràth

Klooster & Baumgarten – Twijde perron

Helmut Debus – Nimm dien kinner un loop

Törf - t Verloren loug

Goran Bregovic – Bella ciao

Dion Bouwes & Dennis Krottje – Vieftien joar

Nul Viefteg – n Schire dag

Jannie & Roelof Stalknecht – Dien bliede lach

Kofelschroa – Zahnputz walzer