Lopend Vuur: Statiegeld op blikjes en kleine flesjes is een goed idee

Op blikjes en kleine flesjes zit nu geen statiegeld. Dat zou wel eens kunnen veranderen.Diverse gemeenten in onze provincie sluiten zich aan bij de zogeheten statiegeldalliantie. Het gaat bijvoorbeeld om Groningen, Midden-Groningen, Oldambt en Delfzijl.

Ook andere gemeenten in ons land en diverse milieu-organisaties hebben zich bij de statiegeldalliantie aangesloten.

Het statiegeld op blikjes en kleine flesjes zou helpen het zwerfafval terug te dringen. Volgens de alliantie vormen blikjes en kleine flesjes 40 procent van het zwerfafval.

Op grote flessen en bierflessen betalen we nu al statiegeld. In de Tweede Kamer wordt binnenkort over dit onderwerp gesproken.

