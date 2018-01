'Gasmolecuul verwijderen is symboolpolitiek'

Het idee van Leefbaar Midden Groningen om het 'gasmolecuul' uit de middenberm van de A7 bij Kolham te verwijderen is pure symboolpolitiek. Dat zegt de maker van het beeld, Marc Ruygrok.

'Ik begrijp heel goed hoe boos de Groningers zijn, en dat is ook volkomen terecht. Er moet meer geld naar die provincie om de gevolgen van de gaswinning goed te maken. Maar het zou een beetje middeleeuws zijn om mijn beeld dan maar weg te halen. Humorloos ook,' zegt Ruygrok.

'Totaal niet geholpen'

Hij reageert desgevraagd op de (verworpen) motie, donderdagavond van Leefbaar Midden Groningen om het beeld uit protest tegen de gaswinning te verwijderen. Hij verwacht ook niet dat het zo'n vaart zal lopen: 'Ik merk dat de meeste Groningers zelf nu nog heel redelijk zijn. Die zullen toch ook wel inzien dat ze totaal niet geholpen zijn door dat beeld weg te halen.'

Zeggenschap

Hoewel het beeld eigendom is van de gemeente Midden-Groningen, heeft de kunstenaar nog wel zeggenschap over de toekomst van het gasmolecuul, Maar voorlopig gaat Ruygrok er niet vanuit dat hij in het geweer hoeft te komen.

Volgens woordvoerder Joost Koedam van de gemeente is het niet uitgesloten dat het beeld van plaats verandert: 'Die motie is weliswaar verworpen, maar we horen als gemeente van veel kanten kritiek op het gasmolecuul. Dus het is mogelijk dat we daar in de toekomst wat mee moeten doen.'

