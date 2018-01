Koningsdag in Groningen: 'De aardbevingsproblematiek moet serieuze aandacht krijgen'

De voorbereidingen voor Koningsdag in de stad Groningen zijn in volle gang en vrijdagochtend werd duidelijk dat er 1,32 miljoen euro beschikbaar is voor het feest, waar ook de koninklijke familie bij aanwezig zal zijn.

Omdat het een speciale dag wordt, is de provincie voornemens om 450.000 euro bij te dragen. 'Het bezoek van de koninklijke familie trekt veel mensen van buiten de stad. Het hele programma, de nacht ervoor, maar ook dag zelf krijgt een upgrade', vertelt burgemeester Peter den Oudsten.

Vier of vijf weken

Over de precieze invulling kan de burgervader nog niet veel zeggen. 'Dat heeft te maken met het feit dat nog niet bekend is welke route we gaan volgen. Dat ligt aan de veiligheidsmaatregelen en welke onderdelen we willen laten zien.'

Den Oudsten denkt dat het nog vier of vijf weken duurt voor er meer duidelijk is.

Aardbevingsproblematiek

Eerder pleitte onder meer columnist Jan Mulder ervoor om Koningsdag, met de koninklijke familie, dit jaar te boycotten vanwege de aardbevingsproblematiek. Wordt dit een thema op 27 april?

'We hebben vanaf het begin gezegd: dit moet serieuze aandacht krijgen. Als we zeggen dat we stad en provincie willen presenteren, dan moet dit ook besproken worden', meent Den Oudsten.

Over de manier waarop, moet nog worden nagedacht. 'We moeten de problematiek zo vormgeven dat we helder maken waar we voor staan, maar dat de koning er nooit door in verlegenheid wordt gebracht.'

