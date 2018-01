Mahi sluit winters vertrek bij FC Groningen uit: 'Deze keuze geeft mij rust'

Mimoun Mahi maakt het seizoen af bij FC Groningen. De Marokkaanse international gaf voor de winterstop aan open te staan voor een nieuwe uitdaging, maar is daar op teruggekomen.

'Die keuze heb ik in de winter gemaakt', legt de topscorer van FC Groningen uit. 'Ik wilde in eerste instantie een nieuwe stap in mijn carrière zetten, maar aan de andere kant: mijn vrouw zit hoogzwanger thuis en ik word over twee maanden vader', klinkt het trots. 'We willen ons kindje de eerste maanden na de geboorte in Nederland laten opgroeien.'

WK

Naast de geboorte van Mahi junior, komt ook het WK in Rusland eraan. Voor Mahi nog een overweging om voor de zekerheid in het Noordlease Stadion te kiezen. 'Het geeft een bepaalde rust dat ik deze keuze nu heb gemaakt. Ik weet waar ik aan toe ben en ga in de tweede seizoenshelft vol gas geven bij FC Groningen.'

Play-offs

De Marokkaan hoopt zijn - vermoedelijk - laatste maanden bij FC Groningen succesvol in te vullen. 'Hopelijk weten we ons te plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal. We zitten er qua punten niet heel ver vanaf. Als we zaterdagavond van Heracles winnen, zetten we een stap in de goede richting.'

