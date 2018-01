Studenten tijdens sit-in: 'Erken eerst dat er problemen zijn'

Zo'n vijftig studenten bezetten vrijdagmiddag het Harmoniegebouw van de RUG. Ze willen dat de universiteit de problemen van docenten en studenten erkent.

Aanleiding voor de actie is het ontslag van docent Eelco Runia. Hij was het niet eens met keuzes van het bestuur, en vond dat er te veel marktwerking was. Hij doelt daarmee onder andere op plannen van de RUG een campus in China te openen. Ook voelde hij zich niet gehoord in zijn kritiek, iets wat de studenten onderschrijven.

Koffie en koekjes

De protestactie verloopt vreedzaam. 'Bij binnenkomst word je de weg gewezen, de faculteitskamer was gewoon open en er staan koffie en koekjes klaar', omschrijft verslaggever Robert Pastoor.

Dat laatste was ook voor Willem Noordink een verrassing. 'Dat is buitengewoon vriendelijk van de faculteit. Wellicht zijn zij er ook wel blij mee dat het zo rustig gaat en dat er op deze manier een goede discussie kan komen.'

Afstappen van marktwerking

Die discussie moet liever gisteren dan vandaag worden gevoerd, vindt Noordink. 'We proberen al tijden problemen op de universiteit duidelijk te maken, maar het bestuur doet een beetje alsof haar neus bloedt. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het onderdeel van het systeem is.'

Prioriteit heeft volgens Noordink dat er erkenning komt. 'De meeste docenten staan wel achter ons, maar de bestuurders, die verantwoordelijk zijn, zullen minder enthousiast zijn.'

Het liefst ziet de student dat de RUG zo snel mogelijk van de marktwerking afstapt. 'Ze moeten inzien dat dit model niet het beste is', meent Noordink.

