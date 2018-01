Deel dit artikel:











Dementerenden gaan bewegen op muziek: 'Maar een gympak is niet nodig' (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Welzijnsorganisatie Rzijn begint in Ter Apel een project om beginnende dementie te vertragen. Iedere vrijdagmiddag kunnen mensen terecht in de Steunstee. 'De ene week focussen we op muziek, de andere week op bewegen', zegt coördinator Marian Kiewiet.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Zowel bewegen als muziek kan het proces van dementie vertragen, zegt Kiewiet. 'Ook gaan mensen er beter van slapen, en het gevoel van welbevinden neemt toe.' Drempel over Toch is het nog best lastig om mensen zover te krijgen dat ze aan het project deelnemen, stelt Kiewiet. 'Ze moeten wel een drempel over. Bovendien trekken ze zich soms wat meer terug als ze dement worden. Dan gaan we samen met de partner kijken hoe we hen toch zover kunnen krijgen.' Voor het eerst Vrijdagmiddag komt de groep voor de eerste keer bijeen. 'Er komen vijf mensen en voor volgende week heeft zich ook al iemand aangemeld. Daarmee gaan we onder andere bewegen op muziek, en simpele beweegspellen doen.' Volgens Kiewiet hoeven de deelnemers zich niet in het zweet te werken. 'Een gympak is niet nodig', zegt Kiewiet grappend. Lees ook - Dementerenden mogen vrijwilligerswerk doen in Delfzijl