Analyse: Alders kan zijn woorden niet waarmaken

Hij reist van dorp tot dorp in het aardbevingsgebied. Daar geeft hij presentatie na presentatie over de versterking van huizen. En wat in het verhaal van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders steeds weer terugkeert, is het uitgangspunt: u krijgt terug wat u heeft.

Ik heb het woordenboek er maar even bij gepakt. Volgens de Van Dale is een uitgangspunt, een 'punt waarvan je uitgaat'. Niet een streven naar of een doelstelling, maar gewoon dat waarvan je uitgaat.



Met andere woorden: uw huis kan straks tegen een stootje, maar verder blijft alles bij het oude. Daar gaan we gewoon vanuit. Volgens de NCG is dit één van de belangrijkste principes die wordt gehanteerd bij de versterking. Maar krijgt u straks echt wel terug wat u nu heeft? Blijft alles verder bij het oude? Waarschijnlijk niet. Eigenlijk staat dat wel vast.

Een aantal versterkingsmaatregelen als voorbeeld:

- een huis verstevigen door een constructie in het huis te plaatsen;

- een huis verstevigen door een constructie aan de buitenkant te plaatsen;

- een muur verstevigen door een raam (deels) dicht te metselen;

- een muur verstevigen door een deur dicht te metselen;

- een dak verstevigen, door platen aan de binnenkant tegen het dak te schroeven.

Vijf simpele voorbeelden die in verschillende versterkingsadviezen staan. De NCG stelt dat 'krijgt terug wat u heeft' onder meer geldt voor de functionaliteit en het woonoppervlak van een woning. En nu de clou: wat als je de versterkingsmethodes toepast in een willekeurig huis?

- met een staalconstructie in je huis, verlies je woonoppervlakte binnenshuis;

- met een constructie aan de buitenkant, verlies je ruimte in de tuin;

- met het (deels) dichtmetselen van een raam, verlies je daglicht.

- met het dichtmetselen van een deur, verlies je een toegangsmogelijkheid.

- met platen aan de binnenkant van je dak, verlies je ruimte op een zolder.

Noem het muggenziften, maar feitelijk krijg je na de versterking niet datgene terug, wat je voor de versterking had. En dus kan Alders zijn woorden niet waarmaken.



Vooropgesteld: de veiligheid van de Groningers heeft absolute prioriteit. Dus het is goed dat huizen verstevigd gaan worden. Maar waarom zou je mensen meteen al op een dwaalspoor zetten met zo'n uitgangspunt? Hen doen geloven dat alles bij het oude blijft? Want het tegendeel is waar: er gaat juist heel veel veranderen.

De insteek van Hans Alders is bij navraag dat je nog steeds terug krijgt wat je hebt, als je tuin tien centimeter kleiner wordt door zo'n constructie. Maar als je wc-raampje verdwijnt na de versterking, dan heb je inderdaad niet teruggekregen wat je daarvoor had. 'Maar...', voegt Alders daar aan toe, '... dat raampje hoeft natuurlijk ook helemaal niet dicht als de bewoner dat niet wil.'

Waarom staat het dan überhaupt in het versterkingsadvies? Omdat het de makkelijkste en goedkoopste oplossing is? Hoe dan ook: het hoeft dus niet. Dat zegt Alders zelf. De bewoner is de baas. De conclusie moet in ieder geval zijn dat de mantra 'u krijgt terug wat u heeft' niet klopt.

Zijn verweer: 'Als terugkrijgen wat je had, zoveel betekent als dat alles precies hetzelfde is, dan vind ik je definitie niet goed.'

Het is een feit dat het hele aardbevingsgebied de komende jaren compleet over de kop gaat. Elk dorp, vrijwel elke straat en bijna elk huis. En als dat allemaal achter de rug is, dan heeft u niet meer datgene wat u nu heeft. Misschien is het straks wel beter, misschien is het slechter. Maar het is allemaal anders. Groningen gaat veranderen. Dát is het uitgangspunt.

---

De volledige schriftelijke reactie van Nationaal Coördinator Groninger is hier te lezen