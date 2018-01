Ntab denkt nog vaak aan valse starts

De gedachten van schaatser Dai Dai Ntab zullen bij de NK Sprint ongetwijfeld teruggaan naar het Olympisch Kwalificatietoernooi. Hij miste door twee valse starts op de 500 meter een ticket voor de Winterspelen.

De Groninger rijdt rustig zijn rondjes bij de training van donderdag. Af en toe zet hij even aan. In een groepje of alleen. Hij lijkt op zoek naar het juiste gevoel voor het toernooi dat zaterdag begint.

Lekkere races rijden

'Het is voor mij belangrijk dat ik weer enkele lekkere races rij. Het OKT was natuurlijk een domper. Een drama. Ik denk er eigenlijk elke dag nog wel aan. Niet aan de valse starts, maar meer aan de consequenties omdat ik niet naar de Spelen ga', vertelt hij aan de rand van de ijsbaan in Thialf.

WK Sprint

De kampioen plaatst zich automatisch voor het WK Sprint. Ntab heeft zich dat ten doel gesteld. 'Als ik me plaats voor het WK maakt dat niet alles goed hoor. De Spelen waren het hoofddoel. Het is mosterd na de maaltijd. Ik heb nu gewoon vier goede races nodig. Dan doe je goed mee hier.'

Lees ook:

- Bosker 'in de vorm van zijn leven' naar NK

- Geen twijfel bij starter die Ntab diskwalificeerde: 'Je moet reageren op wat je waarneemt'

- Geen Spelen voor Ntab na diskwalificatie op 500 meter