'Heracles krijgt een hele lastige avond in Groningen'

'Heracles Almelo heeft in uitwedstrijden nog maar twee punten gepakt. Dus ik verwacht een hele lastige avond in Groningen.' Was getekend: Daniel Godinho Veiga, sportverslaggever bij RTV Oost.

Zoals voor elke wedstrijd van de FC laat ook de clubwatcher van de tegenstander zijn licht over de wedstrijd schijnen. En Veiga ziet het somber in. FC Groningen-volger Elwin Baas is het met hem eens. 'FC Groningen is zaterdagavond de favoriet.'

Fitte selectie

Bij Heracles zijn er nogal wat personele problemen, vertelt Veiga. 'De aanvoerder is in de winterstop vertrokken en de sterspeler, Kuwas, is nog niet fit genoeg om aan de wedstrijd te beginnen.'

FC-trainer Ernest Faber beschikt daarentegen over een fitte selectie. 'Daarom starten Mimoun Mahi en Tom van Weert, in plaats van Juninho Bacuna en Lars Veldwijk. En Kasper Larsen keert weer terug bij de selectie na veel blessureleed.'

Laatste minuten

Heracles Almelo kreeg in de vorige speelronde de deksel op de neus. In de slotseconde werd alsnog verloren van koploper PSV. 'Dat heeft deze week nog wel even rondgezongen', vertelt Veiga. 'De coach was flink boos.'

Daar voegt Veiga aan toe dat Heracles in de eerste seizoenshelft juist ook veel wedstrijden won in de laatste minuten. 'Bijvoorbeeld thuis tegen FC Groningen. Toen kregen we nog een penalty mee vlak voor het einde.'

Lees ook:

- Mahi en Van Weert staan aan de aftrap tegen Heracles Almelo