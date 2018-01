Jongerencentrum Hoogezand ondergaat totale metamorfose

Het jongerencentrum aan de Nieuweweg in Hoogezand heeft in drie maanden tijd een metamorfose ondergaan.

Vrijdagavond wordt het vernieuwde centrum feestelijk geopend.

'Het hele centrum is over de kop gegaan', vertelt jongerenwerker Francien Haagsma. 'Het was een kleurrijk, bij mekaar geraapt zootje en we hebben gezorgd dat het nu meer aansluit bij de behoefte van de jongeren. We hebben een nieuwe bar gebouwd, een podium met muziekinstrumenten, de opnamestudio is helemaal opgeknapt en er is weer van alles te doen en te beleven.'

Brainstormavond

De jongeren hebben hier een belangrijke stem in gehad, zegt Haagsma. 'Tijdens een brainstormavond hebben we gevraagd: wat moet hier nu veranderen zodat het voor jullie weer leuk wordt? Ze wilden bijvoorbeeld heel graag alle kleurrijke tierelantijntjes eruit, dus we hebben gezorgd voor een strak geheel en ook hebben ze gesmeekt om een airhockeytafel.'

Voor iedereen toegankelijk

Het zijn maar een paar voorbeelden van de vele veranderingen. Vrijdagavond kunnen de jongeren uit Hoogezand kennismaken met het vernieuwde jongerencentrum. 'Alle jongeren zijn welkom', stelt Haagsma. 'We willen voor iedereen toegankelijk zijn.'

Talentenshow

Wethouder Peter Verschuren onthult vrijdagavond de nieuwe naam en het nieuwe logo. Daarna volgt onder meer een talentenshow, optredens van zangeressen en rappers, een dansact en een afterparty met DJ Romilio.