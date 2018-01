Kijkshop heropent deuren voor executieverkoop; winkel in Winschoten blijft dicht

Van de ruim zestig Kijkshop-vestigingen die afgelopen week de deuren sloten, gaan er zaterdag weer vijftig open voor een executieverkoop. Dat geldt ook voor de winkels in de stad Groningen en Stadskanaal.

Eerder deze week sloten alle vestigingen van het bedrijf, nadat Kijkshop zelf het faillissement had aangevraagd. Daardoor verliezen 400 medewerkers hun baan.

Overleg

In overleg met de directie van Kijkshop hebben de curatoren in het faillissement, Bierman Advocaten in Tiel, besloten tot een executieverkoop in vijftig vestigingen. 'Het bewaren van zoveel mogelijk werkgelegenheid is gediend met het hervatten van de activiteiten', laat curator Marike Boersen weten.

Overname

Inmiddels hebben diverse partijen al interesse getoond in de mogelijke overname van delen van het bedrijf. 'Voor de toekomstige werkgelegenheid van de medewerkers en de opbrengst van de verkoop is het goed om de meeste winkels de komende tijd te laten doordraaien', vervolgt Boersen.

Vestiging Winschoten blijft dicht

Dat vijftig vestigingen de deuren voor de executieverkoop openen, houdt ook in dat een aantal vestigingen van de Kijkshop gesloten blijft. Zo blijven de deuren van de Kijkshop aan het Burgemeester Schonfeldtplein in Winschoten gesloten voor het winkelend publiek.

