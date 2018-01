Muziektheater over aardbevingen in de maak

Een voorstelling over macht en onmacht, politieke intriges, doofpotten, liefde, bedrog en de exploitatie van de Groninger bodem. Daarover gaat 'Noord op de Schaal van Richter', het muziektheaterstuk van theatermaakster Geke Hoogstins.

Albert Secuur

De aardbeving van Zeerijp was voor Hoogstins aanleiding de voorstelling te maken. De theatermaakster wil dat aan het stuk vooral noorderlingen meewerken. De Groninger regisseur en acteur Albert Secuur heeft al toegezegd mee te doen. Zelf gaat Hoogstins de komende tijd in gesprek met gedupeerden en instanties die met de aardbevingen te maken hebben.

Belevingstheaterstuk

'Noord op de Schaal van Richter' wordt een multimediaal belevingstheaterstuk met muziek, zang, film, animatie en dans. Toeschouwers worden meegenomen in het verhaal van en over de inwoners van Groningen.



Voorjaar 2020 gaat Noord op de Schaal van Richter in première.