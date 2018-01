Taakstraf voor inbraak in Stadskanaal

Voor een inbraak in zijn woonplaats is een 28-jarige man uit Stadskanaal veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Daarnaast kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

De Knoalster pleegde de inbraak op 22 februari van vorig jaar. De bewoners kenden de 28-jarige plaatsgenoot en verdachten hem van de diefstal. In de ouderlijke woning van de man werden de gestolen goederen aangetroffen.

Gestolen uit kerk

De man kreeg de straf ook, omdat hij met een gestolen pas pinde. De pas was in december 2016 in een kerk in Stadskanaal ontvreemd. De camera bij de bank legde vast dat de 28-jarige diegene was die met de pas pinde.

Ook vonden de agenten bij de man thuis een gestolen kinderfiets. Die had hij onderweg een keer meegenomen, bekende de man. De Knoalster is drugsverslaafd. Hij moet zich laten behandelen.