Regiebijeenkomst over strafvervolging NAM op 15 februari

De NAM, het Openbaar Ministerie en de advocaten van de Groninger Bodembeweging bespreken op 15 februari de agenda van de aankomende strafzaak tegen de NAM.

Dat laat advocaat Gerard Spong namens de GBB weten.

Lijst met mogelijke getuigen

Op deze regiebijeenkomst wordt besproken welke stukken door de partijen al zijn geproduceerd, wat er nog op tafel moet komen en wat er verder nog aan onderzoekswensen ligt. Ook legt Spong dan een lijst met mogelijke getuigen voor aan de rechter-commissaris, die vervolgens moet besluiten wie daarvan gehoord moeten worden.

Levensgevaar

Wie op die lijst staan houdt Spong nog even voor zich. De advocaten willen een strafrechtelijke veroordeling van de NAM en zijn bestuurders wegens vernieling en beschadiging van gebouwen waarbij levensgevaar te duchten is.

Het OM werd april vorig jaar door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gedwongen om de NAM te vervolgen. Hoewel de NAM als verdachte nog altijd categorisch haar aansprakelijkheid ontkent, houdt Spong de mogelijkheid open dat het bedrijf nog voor het begin van de strafzaak eieren voor haar geld zal kiezen: 'Ik sluit niet uit dat, gezien de geproduceerde stukken en de getuigenverklaringen, de NAM ervoor zal kiezen de zaak financieel af te doen.'

Dat zou betekenen dat de NAM een transactievoorstel van het Openbaar Ministerie accepteert. 'Dat zal een fors bedrag zijn, dat ik zo even niet kan uitrekenen.'

Strafrechtelijke veroordeling

Het Openbaar Ministerie zag tot nu toe weinig brood in vervolging van de NAM, maar volgens Spong zou dat kunnen veranderen nu civiele, bestuurlijke én strafrechters het bedrijf al in het ongelijk hebben gesteld. 'Als ik het OM was, zou ik me wel achter de oren krabben.' Spong zet, behalve op een strafrechtelijke veroordeling, ook in op schadevergoeding voor aardbevingsgedupeerden.