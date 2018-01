Burgemeester laat woning in Delfzijl sluiten wegens drugshandel

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl heeft vrijdag een woning aan de Koningin Julianalaan in Delfzijl laten sluiten.

Beukema ging tot deze handeling over omdat er na een huiszoeking een handelshoeveelheid heroïne werd aangetroffen in de woning.

Volgens de politie is gebleken dat de bewoner zich vanuit huis bezig heeft gehouden met het dealen in harddrugs. Omdat dat overlast veroorzaakt en andere criminele activiteiten aantrekt, is de woning voor drie maanden gesloten.