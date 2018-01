Politie treft gestolen auto's aan in loods

De politie trof enkele gestolen auto's aan in de loods. Van sommige exemplaren was weinig meer over. (Foto: Facebook Politie Winschoten)

In een loods aan de J. A. Koningstraat in Winschoten heeft de politie vrijdagmiddag diverse gestolen auto's aangetroffen. De wagens zijn voor nader onderzoek afgevoerd.

Dat meldt de politie van Winschoten op haar Facebookpagina.

Het onderzoek naar de gestolen auto's kwam op gang na de achtervolging en arrestatie van een 42-jarige man uit Oekraïne. Hij reed 's nachts op hoge snelheid door Oost-Groningen, toen hij door een politieauto werd opgemerkt. De Oekraïner sloeg op de vlucht, maar reed zich na een achtervolging vast in de modder op de Hamdijk bij Booneschans, vlakbij de grens met Duitsland.

De auto's zijn vermoedelijk in Duitsland gestolen. Het was de daders waarschijnlijk om de onderdelen en het interieur te doen. Van enkele auto's was slechts het karkas over.