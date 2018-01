Financiering van het Andere Monument bijna rond

De Stichting Meent van der Sluis heeft de financiering van het 'Andere Monument', de tegenhanger van het gasmolecuul langs de A7, bijna rond. Er is inmiddels 214.000 van de 230.000 euro binnen.

De stichting is nu in het stadium waarin offertes worden aangevraagd. 'De begroting kan dan nog wat worden aangescherpt. En daarna is het nog een lang traject om het monument ook neer te zetten. het zal wel volgend jaar worden voor het er staat', denkt stichtingsvoorzitter Piter Bergstra.

Gescheurde baksteen

Het monument, een gescheurde baksteen van de kunstenaar Karel Buskes, komt vlak langs de A7 te staan op een stuk grond dat vorig jaar gratis beschikbaar is gesteld door de gemeente Hoogezand-Sappemeer, inmiddels dus Midden Groningen.

De helft van de kosten worden gedragen door de NAM, de Gasunie en Gasterra.

Meent van der Sluis

Het monument is vernoemd naar Meent van der Sluis. De inmiddels overleden Van der Sluis was er in de jaren negentig al heilig van overtuigd dat er een verband bestaat tussen aardbevingen en gaswinning.

Hij is herhaaldelijk weggehoond door de NAM. Hij heeft na zijn overlijden meer dan gelijk gekregen.

