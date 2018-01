Nieuwe sleepdienst voor Eemshaven en Delfzijl

De Eemshaven en de haven van Delfzijl hebben er een nieuwe sleepdienst bij: sinds deze maand is het bedrijf Port Towage Groningen (PTG) er actief.

Daarmee komt het aantal sleepdiensten in de Groninger Zeehavens op drie. De andere twee zijn Wagenborg Sleepdienst BV en Int.Sleepdienst v/h F. Bijma.

Toegenomen vraag

Volgens Groningen Seaports neemt met de uitbreiding van de activiteiten in de havens de vraag naar sleepdiensten toe en speelt PTG daar op in.

Vanuit haar standplaats Eemshaven heeft het bedrijf standaard twee sleepboten beschikbaar, en dat aantal kan op afroep worden uitgebreid.

Iskes

PTG is onderdeel van Iskes Towage&Salvage BV. Dat familiebedrijf is actief in de havens van Rotterdam en Amsterdam, en ook in Duitsland, Scandinavië, Aruba en Frans-Guyana. Het bedrijf beschikt over een vloot van meer dan twintig sleepboten.