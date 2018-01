Noord Vandaag: 'Wat maakt nu echt gelukkig?'

Voormalig militair Frank Nuiver ging tien jaar geleden op uitzending naar Afghanistan. Het betekende een ommekeer in zijn leven. Dat en meer in Noord Vandaag.

Nuiver kwam in Afghanistan in een compleet andere wereld terecht. 'Zonder alle voorzieningen die we gewend zijn. Toen vroeg ik me af: wat maakt die mensen gelukkig?'

Die vraag resulteerde, eenmaal terug in Nederland, in een fotoserie. Nuiver volgende enkele tientallen mensen bijna een jaar lang. Mensen die - bewust - hun geluk in andere dingen dan voorzieningen volgden.

Een van die mensen is Alex. 'Ik kan mijn eigen omgeving creëren, en zit niet opgesloten op kantoor. Bovendien kan ik heel slecht tegen bazen. Ik ben nu verantwoordelijk voor mijn eigen leven en eigen geluk.' (vanaf 13:38)

Verder in Noord Vandaag:

- Man opgepakt voor misbruik in Uithuizermeeden (vanaf 01:30)

- Inwoners Ten Boer zijn ongerust over lekkage in een voormalige stortplaats van chemisch afval. 'We begrijpen niet waarom er nooit gesaneerd is.' (vanaf 02:00)

- Studenten RUG protesteren met een 'sit-in' tegen internationalisering en marktwerking op de universiteit (vanaf 07:30)

- Een trilplaat meet hoe huizen het beste versterkt kunnen worden. 'Het gedrag van materialen kennen we nog niet.' (vanaf 12:00)

- Wie is de fitste man of vrouw van Noord-Nederland? (vanaf 19:46)

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.