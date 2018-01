Deel dit artikel:











Ronald Klungel door in The voice of Holland Het podium van The voice of Holland (Foto: ANP)

Ronald Klungel gaat door in The voice of Holland. Klungel kwam na de liveshows in de zogenaamde danger zone terecht, samen met vijf anderen. Drie van hen, onder wie dus Klungel, plaatsen zich dankzij publieksstemmen alsnog voor de volgende ronde.