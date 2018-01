Deel dit artikel:











Molen Germania is uit voorzorg stilgezet Werkzaamheden aan de molen (Foto: Groninger Landschap)

Molen Germania in Thesinge is uit voorzorg stilgezet, door een fout in de boutverbinding van de roeden.

De roeden vormen de basis, waaraan de wieken bevestigd zijn. Het hekwerk van de roeden is vrijdag verwijderd. Het type bouten dat voor de Germania gebruikt is, kan gaan scheuren. Kosten vergoed Er komt een nieuwe, stalen roede op. Die wordt in elk geval voor juni geplaatst, als het Groninger molenweekend op het programma staat. De kosten voor de reparatie worden vergoed door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed, die ook adviseerde de molen stil te zetten.