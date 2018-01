Dit weekend in Groningen: Sport, spel en stamppot

Spierbundels bewonderen in MartiniPlaza, zelfgemaakte vliegtuigjes bekijken of rondstappen in het cultuurhistorische gebied rond Appingedam. Dat en nog veel meer staat er dit weekend op het programma in onze provincie.

1) Wie is de fitste?

Wie is de fitste man of vrouw van Noord-Nederland? Het antwoord op die vraag krijg je zaterdag in MartiniPlaza tijdens de derde editie van The Battle of the North, die vrijdag al is begonnen. Niet alleen Groningse spierbundels dingen mee naar de prijzen, ze komen uit het hele land.

Het programma begint zaterdag om 10.00 uur, een los kaartje kost aan de deur vijf euro. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis naar binnen.

2) Mens-erger-je-niet

Ben je gek op spelletjes en heb je zaterdag niks te doen? Op naar Stadskanaal! Want daar staat het Mens-erger-je-niet-toernooi in buurtcentrum Maarsstee op het programma. En het gaat ook nog ergens om, want het Open Knoalster Kampioenschap wordt betwist. Gees Brouwes is titelverdediger.

3)Vliegtuigjes spotten

Zondag houdt de Roder Luchtvaartclub weer demonstraties in Leek. In de Rodenburghal in Leek wordt indoor gevlogen met diverse vliegtuigen, drones en helikopters.

Deze lichtgewicht vliegtuigen, veelal gemaakt van epp-schuim of depronschuim, worden door de leden zelf gebouwd. Gemiddeld wegen deze vliegtuigen tussen de 250 en 350 gram. Dit lichte gewicht is nodig omdat er binnenshuis met een veel lagere snelheid gevlogen moet worden.

Publiek is van harte welkom om zondag 28 januari te komen kijken van 9.30 tot 11.30 uur. De entree is gratis.

4) Stamppot in de trein

Genieten van het winterse landschap en lekker eten? Dat kan op zondag tijdens een treinrit op de grens van Groningen en Drenthe.

Eten in de trein was vroeger heel gewoon. Zelfs in Nederland hadden binnenlandse (snel)treinen een restauratierijtuig. Tegenwoordig zie je het alleen nog maar in enkele internationale treinen. Maar ook bij Museumspoorlijn STAR is dat weer mogelijk.

De rit duurt circa anderhalf uur. De trein vertrekt rond 17.30 uur vanaf station Stadskanaal.

5) Winterwandeling

Na vier succesvolle zomeredities van het cultuurhistorisch wandelevenement de Fivelstadtocht wordt op zaterdag 27 Januari 2018 de eerste wintereditie georganiseerd.

De wandelaars kunnen kiezen voor 5, 15 of 25 kilometer. Tijdens deze winterse wandeling worden bekende maar ook minder in het oog springende facetten van de rijke historie in het Fivelingo gebied belicht.

De start- en finishplaats is Paviljoen Overdiep aan de Stadshaven 2 in Appingedam. Het maximaal aantal deelnemers is gesteld op 500. Meer informatie op www.fivelstadtocht.nl