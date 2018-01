Noorderpoort leidt gevangenen op in de bouw

De penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel en het Noorderpoort zijn zo tevreden over een proef met opleidingen voor gedetineerden, dat er al wordt gekeken naar een vervolg.

Zeven gedetineerden namen deel aan een opleiding Bouw en Elektriciteit, die werd verzorgd door vakdocenten van Beroepsonderwijs Noorderpoort in Stadskanaal. Deze week ontvingen ze hun bewijs van deelname.

Vreemdelingen

In de PI Ter Apel zitten zogenoemde vreemdelingen in strafrecht (VRIS'ers). Dit zijn personen die illegaal in ons land verblijven of waarvan de verblijfstatus is ingetrokken en die door de rechter zijn veroordeeld voor een misdrijf. Na het uitzitten van hun straf worden ze uitgezet naar het land van herkomst.

'We willen de tijd van detentie wel zo goed mogelijk benutten. Enerzijds omdat het, ook vanuit het oogpunt van veiligheid, van groot belang is dat gedetineerden hun dagen zinvol kunnen invullen. Daarnaast willen we ze de kans te geven straks in hun eigen land een aanvaardbaar bestaan op te kunnen bouwen', vertelt Gerwin Braam, docent van de PI Ter Apel.

Geslaagde terugkeer

De afgelopen dertien weken waren de zeven gedetineerden elke donderdag in de weer onder begeleiding van vakdocenten van het Noorderpoort.

'Die tijd is natuurlijk te kort voor een volledige opleiding, maar ze hebben wel alle basisprincipes geleerd en hebben vanaf nul een houten overkapping uit de grond gestampt, inclusief fundering, gemetselde muurtjes en zelf aangesloten elektriciteit', zegt Giel de Vries van het Noorderpoort.

'We hopen op deze manier een klein steentje te hebben bijgedragen aan een geslaagde terugkeer van deze mannen naar hun land van herkomst.'

