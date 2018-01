Zorggroep Meander krijgt positieve beoordeling van cliënten

Cliënten van Zorggroep Meander in Oost-Groningen zijn positief over de zorg die ze krijgen. Dat blijkt uit gegevens van de Patiëntenfederatie Nederland.

De woonzorg- en revalidatiecentra van Zorggroep Meander worden beoordeeld met een 8,2 gemiddeld, de thuiszorg doet het met een 8,3 nog iets beter.

Woonzorgcentrum Borg Westerwolde in Ter Apel krijgt de hoogste waardering: een 9.0.

'Geweldig om te zien'

Directeur Zorg Renate Kamphuis is er blij mee: 'We onderscheiden ons ten opzichte van de landelijke cijfers in het bijzonder op het geven van voldoende informatie en het leveren van zorg die aansluit bij de wensen van onze cliënten.'

'Dat is geweldig om te zien, want dat is wat we willen: dat cliënten merken dat er aandacht voor ze is en dat ze bij ons zo plezierig mogelijk kunnen wonen. We zijn trots op onze medewerkers die dit iedere dag waarmaken.'

