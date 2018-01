Kabinet komt met regels na koopzondagenruzie Paddepoel

Het kabinet komt met wettelijke regels tegen verplichte openstelling van winkels. Dit moet het recht van ondernemers garanderen om zelf keuzes te maken over openingstijden.

Dat kondigt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan.

De regels moeten een einde maken aan de praktijk dat winkeliers door bijvoorbeeld een besluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) ongewild eerder afgesproken winkeltijden moeten aanpassen.

Koopzondagenruzie Paddepoel

Onlangs kreeg een fietsenmaker in winkelcentrum Paddepoel in de stad Groningen een flinke strop te verduren nadat hij zich niet aan de ruimere openingstijden van het winkelcentrum had gehouden. In de VvE was afgesproken dat de openingstijden in het winkelcentrum verruimd zouden worden op donderdag, zaterdag en zondag.

De eigenaren van Paddepoel Fietsen hielden zich er niet aan, betaalden boetes niet en wilden uit de VvE stappen. Volgens de rechter moest het tweetal alsnog betalen. Daartegen zijn de fietsenmakers in hoger beroep gegaan.

Daarnaast is de stadsadvocaat in Groningen bezig de juridische mogelijkheden op een rij te zetten om de koopzondagenruzie in Paddepoel op te lossen.

'Afspraak is afspraak'

Staatssecretaris Keijzer benadrukt dat nog steeds 'afspraak is afspraak' geldt als een ondernemer en een verhuurder in een contract overeenkomen dat een winkel op koopavond open is.

Maar het door anderen eenzijdig wijzigen van openingstijden met daaraan boetes gekoppeld, moet tot het verleden gaan behoren.

Lees ook:

- VvE Paddepoel geeft zeker één winkelier vrijstelling voor koopzondag

- En weer is er ruzie in winkelcentrum Paddepoel

- Fietsenmakers Paddepoel in beroep tegen boetes

- Rechter veroordeelt Paddepoel Fietsen tot betalen van boetes in koopzondagenruzie

- Stadsadvocaat aan het werk gezet in koopzondagenconflict Paddepoel