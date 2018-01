Zoektocht na vondst scooter in sloot

Een achtergelaten scooter heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag tot een zoekactie geleid in Bedum. Hulpdiensten zochten naar de bestuurder van de scooter.

Rond 5 uur werd er op de Ter Laan in Bedum door voorbijgangers een scooter in een sloot aangetroffen. Ook was het wegdek beschadigd.

Zoekactie

Met onder meer een warmtebeeldcamera van de brandweer en een politiehond werd de omgeving afgezocht naar een eventueel slachtoffer.

Uiteindelijk wist de politie de bestuurder van de scooter te achterhalen. Hij was met zijn scooter onderuit gegaan en zat inmiddels thuis.