Eerste wintereditie Fivelstadtocht in korte tijd uitverkocht

De eerste wintereditie van de Fivelstadtocht is zaterdagochtend gehouden. De wandeltocht gaat langs bijzondere en historische punten. Sommigen daarvan zijn te bezichtigen, anderen zijn te zien in het landschap.

Aan het evenement doen vijfhonderd mensen mee. De kaartjes waren volgens de organisatie op 10 januari uitverkocht.

Normaal in september

'Normaal gesproken is de Fivelstadtocht altijd tijdens het monumentenweekend, in het tweede weekend van september. Nu dachten we, de mensen zijn zo enthousiast. We moeten een wintereditie houden', zegt organisator Rinse Froma.

'Ondanks dat het nu geen open monumentendag is, zijn we toch in de gelegenheid geweest om een paar monumenten open te krijgen. Zo zijn de Nicolaikerk en de kerk in Zeerijp open, net als een paar andere monumenten.'

Ideaal wandelweer

Verslaggever Wiebe Klijnstra merkt op dat het met de temperatuur van twaalf graden boven nul moeilijk winter te noemen is. Froma zegt hierover: 'Het is ongelofelijk. Je wil een winter, maar ook niet te. Dit is denk ik ideaal wandelweer. Als het te extreem is, kan het ook niet doorgaan.'