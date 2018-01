Naoorlogse poging van Groningen om Schier in te lijven mislukte

Schiermonnikoog behoort al eeuwen tot Friesland, maar daar heeft Groningen in het verleden verandering in aan proberen te brengen. Dat gebeurde onder andere direct na de Tweede Wereldoorlog.

Toenmalig burgemeester Pieter Cort van der Linden van Groningen waagde in het najaar van 1945 een poging, achterhaalde Dagblad van het Noorden uit het vrijgemaakte dossier van het voormalig Nederlands Beheerinstituut (NBI). Het NBI was tussen 1945-1967 belast met het opsporen, beheren en eventueel liquideren van landverraderlijke vermogens.

Genegen

Cort van der Linden stelde in een brief aan het voormalige NBI onder andere: 'Deze indruk is, dat U in beginsel wel bereid waart te overwegen zeer spoedig aan de Gemeente Groningen te doen weten, dat Uw Instituut genegen was het privaatrechtelijk eigendom van de gronden op het eiland Schiermonnikoog aan de gemeente Groningen over te dragen'.

Recreatie

De burgemeester stelde dat Groningen van Schiermonnikoog een 'behoorlijk recreatiecentrum voor de bevolking van de stad Groningen en verder ook voor de bevolking van andere steden van ons land' wilde maken. Hoewel het eiland voor veel Groningers 'Gronings' aanvoelt, heeft de brief van Cort van der Linden geen effect gehad. Het behoort nog altijd toe aan Friesland.

Vliegveld

Ook blijkt uit de documenten dat Schieronnikoog al voor de oorlog graag een eigen vliegveld wilde, maar dat dit er sindsdien niet van is gekomen. Van dit vliegveld zou door 'duizenden badgasten naar de verschillende eilanden' gebruik kunnen worden gemaakt. 'In den winter zouden eilanders door het vliegveld uit den nood van het isolement verlost kunnen worden.'

Lees ook:

- Column: Liefdesverdriet op Schiermonnikoog

- 'Schiermonnikoog energieneutraal maken is nog heel karwei'

- Orchideeën krijgen weer een kans met aangepast duingebied op Schiermonnikoog