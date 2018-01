AkzoNobel wint etappe in Volvo Ocean Race

Zeilteam AkzoNobel in actie tijdens de havenrace in Hongkong. (Foto: Twitter @teamAkzoNobel)

Het Nederlandse zeilteam AkzoNobel, met de Groningse schipper Simeon Tienpont aan het roer, heeft tijdens de Volvo Ocean Race de havenrace in Hongkong gewonnen.

Dongfeng Race Team en het Nederlandse Team Brunel, van schipper Bouwe Bekking, finishten na een spannend duel als tweede en derde. Daarmee was de enerverende race in de Kowloon Bay van Hongkong sterk oranje gekleurd.



'Mooie beloning'

'Het was moeilijk genoeg met de winddraaiingen en stroming', zei AkzoNobel-schipper Simeon Tienpont. 'Het team heeft een ongelooflijke race gevaren en de jongens achter op de boot hebben het tactische spel goed gespeeld. Het is fijn als de puzzelstukjes in elkaar vallen. Dat is een mooie beloning voor al het harde werken van de bemanning.'



Derde plaats

In het klassement van de havenraces leidt Dongfeng. Team AkzoNobel neemt de derde plaats in, met Team Brunel op de vierde plek. De verschillen zijn klein en kunnen nog verder slinken na de Around Hong Kong Island Race op zondag. Beide resultaten vormen samen de eindscore van de havenrace in Hongkong.



