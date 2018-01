'Groningers hoeven zich geen zorgen te maken over NAM en Shell'

Dat de Shell nu zegt niet meer aansprakelijk te zijn voor schikkingen die dochteronderneming NAM moet treffen wegens de aardbevingsschade in Groningen, zal de inwoners van de provincie niet treffen.

Dat zegt hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring aan de Rijksuniversiteit Groningen tegen RTV Noord, naar aanleiding van een artikel in Trouw.

Geen zorgen

'De inwoners van Groningen hoeven zich denk ik geen zorgen te maken', zegt Bröring. 'Die hebben nu te maken met de overheid. Het zal daarom eventueel een probleem kunnen worden van de overheid. Die moet achter de schermen met de NAM en Shell onderhandelen.' Laatstgenoemde heeft volgens de hoogleraar nu een sterkere onderhandelingspositie. 'Die zegt: "Wij zijn strikt genomen niet aansprakelijk voor de NAM."'

Niet bijpassen

Het kan volgens Bröring best zo zijn dat dat de NAM nu zelf moet opdraaien voor alle schikkingen die het moet treffen. 'Dat aandeelhouders zeggen: "Wij passen niet bij". Dan moet de NAM wel voldoende geld hebben. Wat ze op dit moment in reserves heeft is veel, maar niet genoeg. Zeker gezien alle claims die er nog zullen komen.'

Aansprakelijkheid

Uit een klein zinnetje in het jaarverslag van Shell maken diverse deskundigen op dat het olieconcern mogelijk niet langer aansprakelijk is voor schikkingen die dochteronderneming NAM moet treffen wegens aardbevingsschade in Groningen. Dat zeggen ze in dagblad Trouw. De krant constateert dat Shell begin juni de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM heeft ingetrokken.

Reserves

In tegenstelling tot Bröring, heeft de NAM volgens Trouw nauwelijks reserves en kan het bedrijf de schade alleen betalen als het bedrijf gas blijft oppompen. Maar minister Eric Wiebes van Economische Zaken wil de productie van gas juist terugschroeven. Momenteel onderhandelen de staat en betrokken partijen uit Groningen over de manier waarop schade vergoed zal moeten worden.

