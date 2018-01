Column: Symboolpolitiek

'Kijk, pap, wat is dat ding daar in de middenberm, met die vier bollen en die vogelpoep erop?' 'Goed dat je het vraagt Jan, we rijden hier op historische grond. Hier werd honderd jaar geleden aardgas gevonden onder de grond van een boer Boon. Dat ding is een gasmolecuul. Methaan om precies te zijn.'

En dan vertelt deze vader uit 2059, in zijn geruisloze waterstofauto, het verhaal van de gaswinning, de aardbevingen en de lange strijd van de Groningers met de toenmalige NAM. Een lang verhaal, maar hij heeft tijd zat, want even verderop begint de file voor de zuidelijke ringweg al. '… en nog altijd zijn er Groningers die procederen met de curator van Shell om hun schade vergoed te krijgen,' besluit hij ter hoogte van het oude Gasunie-gebouw, inmiddels het grootste vleermuizenhotel van Europa.

Als het aan de raadsfractie (nou ja, één zetel) van Leefbaar Midden Groningen ligt, wordt dit toekomstscenario geen werkelijkheid. Die pleit er namelijk voor om het kunstwerk, dat herinnert aan de vondst van het gas, in 2009 onthuld door koningin Beatrix en betaald door de gasbedrijven, wordt weggehaald. Het zou 'een symbool van exploitatie en onderdrukking' zijn. De rest van de raad vindt dat een slecht plan en dus blijft het 'Gas Molecule' van kunstenaar Marc Ruygrok voorlopig staan. Een noordelijk beeldenstormpje zit er nog even niet in. Bij ons niet dat randstedelijke gedoe rond verguisde helden als Jan Pieterszoon Coen en Johan Maurits van Nassau Siegen, die dankzij het relletje rond het Mauritshuis eindelijk aan de vergetelheid is ontrukt.

Monumenten, of ze een kunstwerk zijn, of gewoon een herinnering, zijn bedoeld om te blijven staan. Het zou een beetje jammer zijn om de openbare ruimte te behandelen als een rommelzolder, waarvan de hele flikkerse boel van tijd tot tijd bij de weg moet worden gezet. 'En zet dat wiegje er dan ook gelijk bij.' Alsof het verleden een nagel is die steeds moet worden bijgeknipt. 'Ik verscheurde je foto, heb je brieven verbrand,' zong Koos Alberts ferm, maar zelfs daar had hij blijkbaar spijt van.

Het verwijderen van zo'n 'symbool van exploitatie en onderdrukking', al ziet het er dan uit als een abstracte Jeff Koons, een steigerende poedel met drie poten, is letterlijk symboolpolitiek. Welja, waarom niet ook alle logo's, vlaggen en andere zichtbare uitingen van bijvoorbeeld de NAM, of Shell, of Esso schrappen? Of, zoals acteur Marcel Hensema wil, Shell het predicaat Koninklijk ontnemen. Leuk pesterijtje voor het bedrijf dat haastig zijn handen aan het aftrekken is van dochter NAM, maar het lost de aardbevingsproblemen niet op. Net zo min als het idee van eeuwige sidekick Jan Mulder, het afzeggen van het aanstaande koninklijk bezoek, dat zou doen. Willem-Alexander moet de puinhopen hier juist komen bekijken. Hij is zelf ook een symbool trouwens en hopelijk hoeven we over een paar honderd jaar niet ineens alle Willem-Alexanderscholen om te dopen.

Natuurlijk is het wrang dat Groningse monumenten instorten als gevolg van de gaswinning terwijl het gaswinningsmonument blijft staan. Daarom is het goed dat ook dan Andere Monument er komt, die gescheurde baksteen langs de A7 die moet herinneren aan de aardbevingsellende. Die betekenis heeft het Gasmolecuul dus ook al, maar beter mee dan om verlegen.