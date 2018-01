Fietsenmaker Paddepoel blij met aangekondige regels over winkelsluiting

Fietsmaker Peter Oest van Paddepoel Fietsen is blij dat het kabinet met wettelijke regels tegen verplichte openstelling van winkels komt.

De regels, die staatssecretaris Mona Keijzer gisteren aankondigde, moeten een einde maken aan de praktijk dat winkeliers door bijvoorbeeld een besluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) ongewild eerder afgesproken winkeltijden moeten aanpassen.

Overhoop

De Groninger fietsenmaker ligt al tijden overhoop met de VvE van winkelcentrum Paddepoel. In de VvE was afgesproken dat de openingstijden in het winkelcentrum verruimd zouden worden op donderdag, zaterdag en zondag. De eigenaren van Paddepoel Fietsen hielden zich er niet aan, betaalden boetes niet en wilden uit de VvE stappen.

Hoger beroep

In een rechtszaak werd de fietsenmaker in het ongelijk gesteld en moet hij de opgelegde boetes van de Vereniging betalen. De fietsenmaker is tegen de uitspraak in beroep gegaan. Daarnaast is de stadsadvocaat in Groningen bezig de juridische mogelijkheden op een rij te zetten om de koopzondagenruzie in Paddepoel op te lossen.

Fietsenmaker Oest denkt dat de kabinetsplannen een opening biedt voor zijn conflict met de VvE.

