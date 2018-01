'Monty werd aan een lantaarnpaal vastgebonden, maar hoort in een gezin'

Lutz Glatz (50) en zijn vrouw Gil (38) uit Rhederbrug kunnen er met hun hoofd niet bij dat 'hun' hond Monty door de nieuwe eigenaar aan een lantarenpaal is vastgebonden.

Eerder deze week werd de driejarige Amerikaanse Stafford gevonden aan de Henri Dunantlaan in de stad Groningen. De mand lag erbij.

Onder de mensen

Lutz en Gil kregen Monty als pup. 'Een lieve sociale hond', volgens Gil. 'Een hond die onder de mensen moet zijn', vult Lutz aan. Ruim drie jaar leefde Monty bij het gezin. Maar omdat beide echtelieden een volledige baan hebben en de kinderen druk zijn met school, was er steeds minder tijd voor de zwart-witte lobbes.Lutz: 'We wilden hem niet de hele dag alleen laten. En hem naar een asiel brengen dat wilden we al helemaal niet.'

Genoeg aandacht

De familie Glatz ging op zoek naar een nieuw huis voor Monty. Via Marktplaats kreeg de familie contact met een gezin in Groningen. Gil: 'Ze waren zeer geinteresseerd en hadden ervaring met honden. De vrouw was de hele dag thuis en kon dus genoeg aandacht besteden aan Monty'.

Bevestiging

De gezinnen ontmoetten elkaar en dat bevestigde voor de familie Glatz het beeld dat er een warme plek voor hun hond was gevonden. In goed vertrouwen werd Monty overgedagen. Veelvuldig werd er gesms't tussen de vorige en de nieuwe eigenaar. Gil en Lutz kregen foto's toegestuurd, onder meer met de tekst dat Monty zich al helemaal op zijn plek voelde.

Lantaarnpaal

Maar deze week werd het plotseling allemaal heel anders toen het bericht kwam dat Monty was gevonden aan een lantarenpaal. Per sms zocht Luts contact met het gezin in Groningen, maar de berichten werden niet beantwoord en vervolgens werd hun nummer geblokkeerd.

Echte knuffelhond

Via de politie en de Dierenbescherming kwam Lutz er achter dat Monty in het asiel in Zuidwolde zit. Zaterdagmiddag kan hij het asiel bellen. 'Ik hoop dat zich een nieuwe eigenaar voor Monty meldt. Het is een echte knuffelhond, die hoort in een gezin. Als er niemand komt dat moeten we hem zelf misschien terugnemen. Maar dat is niet ideaal.'