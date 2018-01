Donar versterkt zich met Amerikaan Bradford Burgess

Donar heeft voor de rest van het huidige seizoen Bradford Burgess vastgelegd. De 27-jarige Amerikaan arriveert komende week in Groningen, waarna hij medisch zal worden getest.

Hij is gehaald voor de posities van power-forward en small-forward. Dat meldt de Groningse basketbalclub op haar website. Hij moet het gat opvullen dat de geblesseerde Stephen Domingo heeft achtergelaten.

Carrièreverloop

Burgess begon op collegeniveau bij Virginia Commonwealth University - de VCU Rams - in de NCAA. Daarna speelde hij in België, Italië, de Dominicaanse Republiek en in Oostenrijk. In het seizoen 2016-2017 speelde hij in Hongarije bij Alba Fehervar. Met die ploeg speelde hij ook in de FIBA Europe Cup.

Lees ook:

- Donar knokt zich in jubileumduel langs Cluj

- Donar heeft sprankje hoop op speeltijd Domingo

- Donar wint in en van Zwolle