Jezus Leeft doet gooi naar raadszetel in Stadskanaal

Het wordt dringen voor een plekje in de gemeenteraad van Stadskanaal. De politieke partij Jezus Leeft waagt namelijk ook een poging, maar moet eerst genoeg ondersteuningsverklaringen hebben.

Wanneer dat lukt, doen er liefst tien partijen een gooi naar een zetel. Er zijn in Stadskanaal 23 zetels te verdelen.

De wil van God

Momenteel heeft de partij zeven verklaringen, maar dat moeten er in totaal twintig worden. Beoogd lijsttrekker is Jonathan Scotto di Minico. Hij denkt dat het goed gaat komen. 'Als het de wil van God is, dan doen we mee. Zo niet, dan niet', zegt hij.

Scotto di Minico woont sinds een jaar in Mussel, en is van oorsprong afkomstig uit Beverwijk. Hij hoopt op een raadszetel.

Water bij de wijn

De standpunten van Jezus Leeft zijn helder: het draait om Jezus.

'We willen in de politiek zijn boodschap verkondigen', legt Scotto di Minico uit. 'Het gaat om liefde en gerechtigheid. We doen als partij geen water bij de wijn, al veranderde Jezus wél water in wijn.'

Lokale thema's

Scotto di Minico zegt nog niet veel van de lokale thema's te weten, maar wil zich de komende tijd gaan verdiepen in de materie.

