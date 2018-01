Ronald Klungel: 'Het is nu aan mij om de eer van Groningen hoog te houden'

De Groningse The voice of Holland-kandidaat Ronald Klungel. (Foto: Uitzending The voice of Holland.)

The voice of Holland-kandidaat Ronald Klungel plaatste zich vrijdagavond voor de tweede liveshow. Klungel is de enige overgebleven Groninger in de zangtalentenjacht, en daar is hij heel blij mee.

Klungel kwam na de liveshows in de zogenaamde danger zone terecht, samen met vijf anderen. Drie van hen, onder wie dus Klungel, plaatsen zich dankzij publieksstemmen alsnog voor de volgende ronde.

Eer hooghouden

Hij reed vaak samen met medekandidaat en Groninger Pieter van der Zweep richting de opnamelocatie van The voice, maar moet dat voortaan in zijn eentje doen. Dat vindt Klungel jammer, maar met de oorzaak is hij meer dan tevreden. 'We zijn met vrij veel Groningers aan The voice begonnen. Nu is het aan mij om de eer van Groningen hoog te houden.'

The Script

Zenuwachtig was Klungel niet echt voor de eerste liveshow, dat kwam pas vlak voor het optreden. De Groninger, gecoacht door Ali B, zong in de eerste liveshow het nummer 'For the first time' van The Script. 'Ik was de hele dag wel kalm, pas een paar minuten van tevoren begint je hart te kloppen. Het is wel goed gegaan.'

Hartstikke tof

Volgende week vrijdag is de tweede liveshow, waar Klungel aan deelneemt. 'Dat is de volgende stap. Ik heb nu eerst even rust, daarna ga ik weer flink in voorbereiding voor die show. Het is best spannend, maar het gaat ongetwijfeld hartstikke tof worden.'

Lees ook:

