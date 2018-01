Boerin Femke (7) traint voor kalverkeuring

Al maanden traint de 7-jarige Femke met haar lievelingskalfje Ellen voor de kalverkeuring van februari in Bedum. Vandaag is niet zo'n goede dag. En dan moet natuurlijk net Expeditie-Grunnen voor de deur staan.

Femke is ziek en kalf Ellen werkt voor geen meter mee. Het kalfje loopt niet netjes achter Femke aan zoals de bedoeling is. Maar blijft de hele tijd staan. Femke kan trekken wat ze wil maar Ellen heeft er geen zin in vandaag.

Oplossing

Gelukkig heeft Femke wel een oplossing. Als presentator Ronald Niemeijer haar vraagt hoe ze Ellen nou toch vooruit krijgt, vertelt ze: 'ik heb brokjes en die vindt ze heel lekker'.

'Al sinds Femke kan praten, wil ze boerin worden' vertelt moeder Marleen Visser. En dat is ook wel te zien aan haar doorzettingsvermogen. Femke krijgt het namelijk toch voor elkaar om Ellen keurig achter haar aan te laten lopen.

Lievelingskalf

'Het is mijn lievelingskalf omdat ze heel mak is', zegt Femke. Nu maar hopen dat Ellen tijdens de keuring goed naar Femke luistert.



