Grote belangstelling voor nieuwe woonwijk zonder gasaansluitingen

De eerste kavels voor de nieuwe woonwijk Munster in Winsum zijn zaterdag uitgegeven, tijdens een woonbeurs. Het wordt een wijk zonder gasaansluitingen aan de oostkant van het dorp.

'Het is hartstikke druk, heel leuk! De gemeente doet zijn best om ervoor te zorgen dat hier een prachtige nieuwe woonwijk komt!' zegt gemeentelijk projectleider Rob Menkveld. Het gaat in de eerste fase om 48 kavels, en in totaal ongeveer 150.

Munster

'Munster is de naam die refereert naar een oud klooster wat er gestaan heeft, en de weg die daar naartoe gaat. Volgens de erfgoedcommissie is Munster de beste naam voor deze wijk', zegt Menkveld.

'De locatie is van oudsher een plek waar mensen van de ene naar de andere plek gingen. Daar heeft de gemeente nu gezegd: daar gaan we een woonwijk van maken.'

Credo

Het credo van het project is bijzonder vrij wonen. 'Aan de buitenkant willen we een bepaalde architectuur en vormgeving, maar daar binnen is het heel vrij. De woning die je hebben wil, kan je hier realiseren', vervolgt Menkveld.

'De prijzen voor de grondexploitatie zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De kopers die hier komen, hebben nog de prijzen van de crisis. Volgens mij worden ze daar heel blij van.'