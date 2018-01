Maximale aantal punten (300) door jeugdspeler bowlen

In Veendam is zaterdag het Chris Drenth Miniturfjestoernooi, een bowlingtoernooi ter nagedachtenis aan de 13-jarige Chris Drenth.

Aan het toernooi doen jongeren mee uit heel het land. Brent de Ruiter heeft 300 punten behaald. Dat is het maximale aantal punten met bowlen.

Subliem

Volgens de eigenaar van het bowlingcentrum de Veenpoort, Jannie Westerdijk, is het subliem dat een jeugdspeler het maximale aantal punten gooit. 'Het is bij ons in de 30 jaar dat wij bestaan nog nooit voorgekomen dat een jeugdspeler de 300 punten haalt.'

'Vorig jaar heeft hier voor het eerst een vrouw 300 punten behaald', vertelt Westerdijk. 'Kun je nagaan hoe bijzonder het is.'

Hoe zat het ook alweer?

Met bowlen heb je tien beurten. Gooi je bij je tiende beurt een strike dan mag je nog twee keer gooien voor bonuspunten. Op deze manier kan een speler dus 12 strikes gooien. En dat is precies wat jeugdspeler Brent de Ruiter vandaag gedaan heeft.

Ter nagedachtenis aan Chris

Het toernooi wordt gehouden sinds de dood van Chris Drenth. Op 13-jarige leeftijd is hij overleden aan de gevolgen van een niet-operabele tumor. Zijn grootste hobby was bowlen. 'Ieder jaar rijkt zijn moeder de bekers uit aan de winnaars', vertelt Freddy van Egmond.

