Jong FC Groningen komt tegen DVS'33 goed weg met punt

Doelman Jan Hoekstra hield Jong FC Groningen op de been tegen DVS'33 (Foto: JK Beeld)

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag met 0-0 gelijkgespeeld tegen DVS'33. De thuisploeg verdiende in Ermelo de overwinning. Trainer Alfons Arts vond het de minste teamprestatie van zijn ploeg dit seizoen.

Bovenliggende partij

DVS'33 was de bovenliggende partij, vooral in de eerste helft. Toch kregen de gasten een enorme kans na vijf minuten spelen. Aanvoerder Michael Breij wist Joël Donald vrij te zetten voor de keeper, maar de aanvaller van de Groningers miste.

Geen controle

De groen-witten speelden niet agressief genoeg en kregen het middenveld niet onder controle. Het baltempo was tevens de laag waardoor het bij rust aan doelman Jan Hoekstra te danken was dat het doelpuntloos was.

Breij mist grote kans

Na een tactische omzetting in de onderbreking kwam Jong FC Groningen beter voor de dag. Zo miste Breij een grote kans tien minuten na de thee door een miscommunicatie in de verdediging van de thuisploeg. Hij schoot naast.

Opleving van korte duur

De opleving van de Groningers was van korte duur. DVS'33 was wederom de betere ploeg, maar wist het overwicht niet in doelpunten tot uiting te brengen. Vijf minuten voor tijd wist Snijders niet te profiteren van een defensieve fout bij de gasten door een fraaie redding van keeper Hoekstra. Zo bleef het bij deze subtopper doelpuntloos.

Stand en programma

Jong FC Groningen blijft vierde in de derde divisie, nu met 33 punten uit achttien wedstrijden. Op zaterdag 3 februari komt nummer zestien Capelle op bezoek in Groningen.

