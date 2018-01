Kupers slaagt er niet in 30 jaar oud record uit de boeken te lopen

Atleet Thijmen Kupers uit Groningen is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om het dertig jaar oude Nederlands record op de 1000 meter indoor te verbeteren. Kupers viel het record uit februari 1988 van Rob Druppers aan, maar kwam 2,5 seconde tekort.

Uitgeput

Het record van Druppers stond op 2 minuten 16 seconden en vier tiende. Kupers kwam volledig uitgeput over de finish en moest genoegen nemen met een eindtijd van 2.18,94.

Medestander

Kupers stond aan de start van indoorwedstrijden van atletiekvereniging AV PEC in Apeldoorn met vier andere atleten. De Groninger had lang getraind voor deze ultieme poging en had met Bram Som een haas die het tempo zou bepalen.

Niet lang genoeg

Som wist het voorwerk niet lang genoeg vol te houden want hij kreeg al na 300 meter kramp. Hierdoor kwam Kupers op 600 meter van de finish alleen te zitten en wist het record dus niet te verbreken.

Voorbereiding nieuw seizoen

Deze wedstrijd in Omnisport cenrum in Apeldoorn maakte onderdeel uit van de voorbereiding op het nieuwe indoorseizoen. De Groningse sprinter Giovanni Codrington liep eerder op de dag een 60 meter.