Post finisht zesde tijdens Open NK op de Weissensee

Robert Post, rechts in het rode pak, werd zesde in Oostenrijk. (Foto: JK Beeld)

Marthonschaatser Robert Post uit Groningen is zaterdag zesde geworden bij het Open Nederlands kampioenschap marathonschaastsen op de Weissensee.

Massasprint

De wedstrijd in Oostenrijk eindigde na 100 kilometer in een massasprint. Stadjer Sjoerd den Hertog had geen beste dag. Hij kon het tempo in de laatste twintig kilometer niet meer bijbenen. Winaar van het Open NK werd zijn ploeggenoot Bart Hoolwerf won.

Lees ook:

- Den Hertog verovert op thuisbaan eerste seizoenszege en leiderspak