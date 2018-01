Expeditie Grunnen op de game tour

Met een slaapzakje op zijn rug troffen we hem vanochtend aan. Helemaal klaar voor de Global Game Jam. Een weekend waarin games worden gebouwd en vervolgens door elkaar bekritiseerd.

We krijgen een rondleiding door het gebouw waar de jongeren bezig zijn met de games. In een kamertje liggen matjes en luchtbedden waar af en toe even een dutje wordt gedaan omdat het intensief denkwerk is om de games te maken.

