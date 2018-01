Deel dit artikel:











Auto gaat in vlammen op (Foto: Dennis Venema)

Aan de Waesingeweg in Kropswolde is zaterdagavond een auto in vlammen opgegaan. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De bestuurder van de auto was met zijn vriendin en kind aan het wandelen. Toen zij terugkwamen, stond de auto in brand. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.